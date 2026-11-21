La FGR aseguró más de 40 toneladas de ropa y cinco cartuchos durante un cateo en una bodega de la colonia Moderna, en Monterrey.

Más de 40 toneladas de ropa fueron aseguradas durante un operativo federal en una bodega de la colonia Moderna, en Monterrey, donde también se localizaron cartuchos para arma de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León informó que el operativo se llevó a cabo luego de obtener una orden judicial de cateo, como parte de las investigaciones relacionadas con posibles delitos contra la propiedad industrial.

Durante la intervención, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron mil 38 pacas de ropa, con un peso aproximado de 40 toneladas y 710 kilogramos.

Además de las prendas, los agentes localizaron y decomisaron cinco cartuchos para arma de fuego.

Tanto la mercancía como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones para determinar quiénes son los responsables y si existen elementos para proceder penalmente.

La FGR señaló que el caso se investiga por posibles delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.