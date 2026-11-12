Asegura Félix Arratia que Inclusión avanza en pago de adeudos

Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión, informó que ya se ha dado a la mayor parte de las organizaciones civiles

Luego de ser cuestionado de que hay adeudo al programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Félix Arratia, Secretario de Igualdad e Inclusión, informó que ya se ha dado a la mayor parte de las organizaciones.

Tras comparecer ante los diputados locales con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario estatal mencionó que se han hecho esfuerzos considerables para hacer los pagos relativos, pese a que el Congreso no ha aprobado el paquete fiscal.

“Al no tener un presupuesto aprobado por este Congreso y al tener una obra pública multianual, los gastos se ven reducidos; el gobierno tiene que ajustarse el cinturón y, desde luego, buscar cómo cumplir los compromisos”, explicó. “En 2025 se han pagado 129 millones de pesos de un total de 206 (mdp); hay un adeudo de 42 millones. En 2026 se han pagado 82 millones del total de adeudo de 141 millones de pesos”.

Mencionó que a las organizaciones Renace, Nuevo Amanecer, Casanicolás, Casa Indi y Arena se les pagó este miércoles la totalidad de su plan anual.

“Estamos pagando, el día de hoy en la mañana, la totalidad de las organizaciones Renace, Nuevo Amanecer, Casanicolás, Casa Indi, Arena y algunas organizaciones; el día de ayer ya se pagó su plan anual de operación de 2026 y las organizaciones pueden seguir realizando su trabajo”, afirmó. “Se han hecho esfuerzos considerables para hacer los pagos relativos a los que alude a las organizaciones”.

Arratia mencionó que, a diferencia de cómo se piensa, se ha aumentado el presupuesto destinado a las organizaciones civiles.

“Es importante aclarar que los recursos destinados al programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil han ido en aumento año tras año”, aseguró. “Por ejemplo, en los primeros cinco años de la administración anterior se otorgaron 599 millones de pesos; en la actual hemos asignado mil 042 millones de pesos, es decir, un aumento del 74%”.

Durante la comparecencia, el Secretario de Igualdad e Inclusión destacó que, de acuerdo con el INEGI, hace cinco años en Nuevo León 1 de cada 4 personas vivía en pobreza y actualmente es 1 de cada 10.

También resaltó los programas sociales como Hambre Cero y los que apoyan a mujeres trabajadoras.