Asegura Conagua que Monterrey VI no cuenta con petición formal

Aclara Conagua que no ha recibido solicitud, proyecto ni estudios actualizados de Monterrey VI por parte de AyD ni del Gobierno estatal

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud, proyecto actualizado o estudio por parte de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) ni del Gobierno de Nuevo León para analizar nuevamente la obra de Monterrey VI.

“La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), precisa que no existe, a la fecha, una solicitud formal presentada ante este Organismo que permita considerar iniciado un proceso técnico-administrativo para su reactivación”, se detalló en el comunicado.

El documento llega después que se informara que el pasado 13 de agosto Agua y Drenaje de Monterrey ingresó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se requiere para construir el acueducto.

“Hasta el momento, ni Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ni el Gobierno del Estado de Nuevo León han remitido al OCRB un proyecto ejecutivo actualizado, estudios, solicitud de opinión o documentación relacionada con su revisión”.

Conagua señaló que la realización o anuncio de estudios de planeación u optimización no equivale a la reactivación formal del proyecto, pues para iniciar una revisión se requiere presentar documentación técnica, jurídica, ambiental y económica que permita determinar la viabilidad de la infraestructura.

El proyecto de Monterrey VI tiene contemplado iniciar en Pánuco, Veracruz, cruzaría los municipios de Ébano y Tamuín, en San Luis Potosí, y luego continuaría por los municipios de Mante, González, Xicoténcatl, Llera, Casas, Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo y Villagrán, en Tamaulipas, para finalmente concluir en la presa Cerro Prieto en Linares, Nuevo León.

Entre los estudios necesarios se encuentran los relacionados con topografía y trazo, hidrología, hidráulica, mecánica de suelos, disponibilidad y calidad del agua, diseño estructural, memorias de cálculo, planos ejecutivos, presupuesto y catálogos de conceptos.

Además, indicaron, deberán acreditarse los derechos de vía y la tenencia de la tierra, así como obtener las autorizaciones ambientales y los permisos federales, estatales y municipales que correspondan.

Por las dimensiones y características de Monterrey VI, la eventual revisión también implicaría la participación coordinada de distintas áreas técnicas de la Conagua y del consejo consultivo correspondiente.

Asignación de agua sigue vigente

La dependencia federal recordó que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey cuenta desde 2011 con una asignación de aguas superficiales con vigencia de 30 años, asociada al proyecto Monterrey VI y destinada al uso público urbano.

La asignación contempla un volumen de 473 millones 40 mil metros cúbicos anuales provenientes de la cuenca del río Pánuco.

Sin embargo, Conagua aclaró que ese volumen no ha sido aprovechado debido a que la infraestructura necesaria para conducir el agua no ha sido construida.

Por ello, advirtió que la existencia de la asignación no significa que Monterrey VI esté actualizado, autorizado para su construcción o formalmente reactivado.

Asimismo, señaló que, conforme a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, los volúmenes concesionados o asignados que no sean utilizados pueden quedar sujetos a un procedimiento de caducidad, salvo que se actualice alguno de los supuestos legales para evitar o interrumpir sus efectos.

“Conagua reconoce la importancia de fortalecer las fuentes de abastecimiento para Nuevo León. Sin embargo, un proyecto de esta magnitud requiere certeza técnica, jurídica, ambiental y económica. Este Organismo de Cuenca no ha recibido documentación que permita hablar de una reactivación formal de Monterrey VI ante la autoridad federal”, afirmó Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca Río Bravo.

La Conagua aseguró que mantiene disposición para analizar cualquier proyecto que contribuya a fortalecer la seguridad hídrica de Nuevo León, siempre que sea presentado formalmente y cumpla con los estudios, factibilidades, autorizaciones y requisitos establecidos en la legislación vigente.