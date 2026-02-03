Asegura Conagua que entregarán Presa Libertad este 2026

Esta presa se caracteriza por tener la cortina más larga de América Latina y se encuentra en los limites de los municipios de Linares y Montemorelos.

La Comisión Nacional del Agua aseguró que este 2026 estarán iniciando el proceso de entrega – recepción de la Presa Libertad en Nuevo León.

A través de sus redes sociales el delegado de la Conagua en la zona noreste del país, Luis Carlos Alatorre indicó que a pesar de que el embalse aún no está terminado al 100% ya se encuentra con casi 40% de llenado y están a nada de poder usar esa agua para el consumo de la población.

“Este año iniciaremos el proceso entrega – recepción’ de la presa Libertad a Conagua.

“Esta nueva fuente de agua superficial para la zona Metropolitana de Monterrey, recibió el 50% de los recursos del Gobierno de México”, escribió el delegado en su Twitter.

Esta presa se caracteriza por tener la cortina más larga de América Latina y se encuentra en los limites de los municipios de Linares y Montemorelos.

La obra inició en septiembre del 2020 cuando la administración estatal era dirigida por el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, sin embargo, por diferentes cuestiones la obra se atrasó.

Esta presa está destinada a ser una nueva fuente de abastecimiento de agua a la Zona Metropolitana e Monterrey, pero también beneficiará municipios citrícolas como lo son Linares y Montemorelos, donde está ubicado el embalse.

El vaso de esta presa tiene una capacidad ordinaria de 221.83 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo, su capacidad máxima extraordinaria es de 307.73 millones de metros cuadrados.