Asegura Comité de Selección que trabajan con apego a la ley

Hoy inician las entrevistas para escoger fiscales de Anticorrupción y de Delitos Electorales y aunque el Gobierno del Estado dice lo contrario, el Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) asegura que ellos están trabajando apegados a la ley.

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia del Estado concedió una suspensión para que el comité pueda sesionar con al menos tres de los nueve integrantes, esto luego de que cinco renunciaran por presuntos actos de hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo, para que no se pudieran elegir a los nuevos fiscales.

“El tema de la suspensión es pública y ese es el fundamento (para asegurar que estamos trabajando apegados a la ley), tan es así que nosotros le preguntamos al Congreso del Estado sobre la situación y ellos promovieron los recursos legales correspondientes y nos dicen que nuestro deber es continuar con el proceso, estamos con total apego a derecho.

“Creo que la persona que no tiene total apego a derecho es la persona que vive en un municipio y contiende en otro, es la persona que trae un carro importado con placas colgadas, creo que es la persona que usa instituciones para extorsionar a las personas como un malandro”, dijo Enrique David Ogaz, presidente del Comité de Selección del SEA.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si los cuatro integrantes que quedan han recibido algún tipo de intimidación, informó que todos menos él, han sido hostigados.

“Todos menos yo han sufrido auditorias, les cierran sus negocios, le hablan al familiar, los corren de gobierno, pero es la primera vez con la declaración de Javier Navarro que me están tratando de intimidar y en ese sentido les puedo decir que Samuel y yo nos conocemos desde que él era diputado.

“Entonces si él cruza esa línea conmigo lo que voy a hacer inmediatamente es volver a una dinámica de volver a presentar juicios políticos contra el gobernador, contra Javier Navarro y contra todos los políticos que están haciendo corrupción, no es mi intención, no me interesa subirme a una arena de contienda política, pero le parece un exceso que se quiera utilizar esta situación de tratar de intimidarnos”, agregó Ogaz.

El pasado miércoles el Gobierno del Estado anunció que habría responsabilidades penales en contra de los integrantes del Comité de Selección que están sesionando, ya que en la Constitución se establece que solo pueden hacerlo con las nueve personas por las que se conforma el comité.

Por otra parte, Ogaz afirmó que el Comité de Selección está sesionando y haciendo las entrevistas a los aspirantes a fiscales en línea ya que tienen miedo de acudir al Congreso y suceda una irrupción como la del 29 de noviembre cuando se intentó nombrar a un gobernador interino.

