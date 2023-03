Asegura AyD que cortes se deben a modulación de presiones

Se incrementan reportes de cortes de agua en diversas colonias del área metropolitana de Monterrey; argumenta autoridad que situación es por la modulación

Por: Rosalinda Tovar

Marzo 28, 2023, 12:54

Los cortes de agua que sufren usuarios de diversos municipios se debe al programa de modulación de presiones, afirmó el titular de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán.

En entrevista telefónica para INFO7, el funcionario dijo que no se tenían reportes de alguna falla en el sistema, pero que revisaría con su equipo de operaciones.

Añadió que la situación pudiera deberse a que la modulación de presiones comenzó en el anillo Monterrey V, que comprende municipios de Juárez hasta García.

“No tenemos cortes programados, debe haber sido alguna falla en algún componente del sistema, sin embargo en el chat interno que tenemos no aparece por el momento ningún problema de este tipo, si ustedes me permiten, yo me reporto inmediatamente a la dirección de operaciones para que me pongan al corriente de alguna problemática”, apuntó Barragán.

Esta mañana, INFO7 recibió varios reportes de usuarios de diversas colonias en Monterrey, como Talleres, Madre Selva, Cumbres San Agustín, San Martín, Cumbres Oro, Hacienda Santa Clara, Paseo de Cumbres, Provileón San Bernabé y Unidad Modelo.

También se comunicaron habitantes de Residencial Anahuác, San Isidro, Las Villas, Getsemaní, Los Reales y Jardines del Mezquital en San Nicolás; Cumbres, Paraje San José y Valle del Lincoln, en García; San Gilberto, Mártires de Cananera y Adolfo López Mateos en Santa Catarina; Torres de San Miguel y La Victoria, en Guadalupe; Felipe Carrillo en Escobedo; Fuentes del Seminario en Juárez.

Asimismo, se reportaron cortes en Villa Sol en Apodaca; Real de Palmas en Zuazua; Villas de Alcalá en Ciénega de Flores; y Fuentes Castilla, en Salinas Victoria.

“Muchas de las colonias que ustedes nos mencionan son precisamente colonias que se encuentran dentro del anillo Monterrey V, que va desde Juárez hasta García, entonces si se encuentra en esta situación, pudiera tener relación con esto”, señaló el funcionario.

Barragán subrayó que además en algunas colonias que tienen muchos años, hay tuberías con acumulaciones de sarro, y que sea este factor aunado a la presión reducida, que no permitan tener el abastecimiento adecuado.