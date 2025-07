 Asegura alcalde de El Carmen que hará equipo con Fuerza Civil

“Yo busqué el acercamiento con el gobernador para que nos apoyara, porque estábamos batallando con el reclutamiento y la administración pasada no nos dejó ni un vehículo, ni personal, así que poco a poco hemos ido subiendo.

“Y con el tema de que Fuerza Civil es una policía de primera, pues el gobernador quiere seguir subiendo en números, entonces yo le pedí que me apoyara e incluso le ofrecí una delegación para que la usara Fuerza Civil y él me dijo que si hacíamos un convenio de colaboración y le dije que sí, porque si le estaba pidiendo la ayuda no me iba a negar a esto”, dijo el alcalde.