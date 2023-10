Asegura Acción Nacional que no se hizo nada fuera de la ley

Luego de ser acusados por el gobernador Samuel García de ilegalidad, los diputados de Acción Nacional aseguraron que ellos hicieron el nombramiento de Arturo Salinas conforme a la ley y entraría en funciones hasta diciembre, cuando inicie la licencia.

Mauro Guerra y Carlos de la Fuente, los dos diputados locales por Acción Nacional, concordaron en que si Samuel García no quería que el Congreso designara a un interino, hubiera pensado antes pedir una licencia mayor a 30 días.

Nosotros solo aplicamos la ley, si él no quiere que entre un gobernador interino, pues que no se vaya o que renuncie para que la ciudadanía pueda elegir al gobernador que termine el periodo, pero de ahí a amenazar y acusar a otras personas de lo mal que está el estado. Si él no quería que se cumpliera la ley con este supuesto, pues no debió haberlo pedido, que replantee su tema, si quiere una licencia o no”, dijo Mauro Guerra.

Por otra parte, aunque este miércoles se le tomó protesta como Gobernador Interino al magistrado Arturo Salinas, De la Fuente explicó que sería hasta diciembre que inicie con sus funciones como gobernador interino.



"Tenemos la conciencia tranquila, pusimos a una persona que estaba al frente de uno de los poderes y cumple con todos los requisitos que marca, ya que él tomó licencia tiempo previo a tomar protesta como gobernador interino para el gobierno de diciembre a junio, como lo solicitó el gobernador samuel García en su licencia".

