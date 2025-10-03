Asegura 220 kilos de droga; detienen a hombre en General Bravo

Elementos de la Fiscalía General de la República, aseguraron más de 220 kilogramos de marihuana y detuvieron a un presunto responsable

Elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Nuevo León, aseguraron más de 220 kilogramos de marihuana y detuvieron a un presunto responsable en el municipio de General Bravo.

La acción fue resultado de una denuncia recibida el pasado 29 de septiembre, en la que se proporcionaban datos precisos sobre una persona que presuntamente transportaba droga en un vehículo sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa.

En dicha vía, se detuvo a un individuo identificado como Némesis “N”, quien circulaba en una camioneta con placas del estado de Nuevo León.

Durante la revisión al vehículo, los elementos federales localizaron 223 paquetes de marihuana, con un peso total de 228 kilos 570 gramos.

El detenido, junto con la droga y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien ya integra la carpeta de investigación correspondiente.