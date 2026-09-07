Ascienden a 30 policías de Juárez durante el Día del Policía

El municipio reconoció la trayectoria de su corporación y entregó nombramientos a 30 oficiales que ascendieron al grado inmediato superior

En el marco del Día del Policía, el Gobierno Municipal de Juárez reconoció la trayectoria, entrega y compromiso de las mujeres y hombres que integran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de realizar el ascenso de 30 oficiales al grado inmediato superior.

Durante el acto protocolario, la Presidenta Municipal, Mónica Oyervides Acosta, realizó la imposición simbólica de insignias a los elementos ascendidos, quienes posteriormente rindieron protesta y refrendaron su compromiso de desempeñar sus funciones con lealtad, disciplina, honor, profesionalismo y apego a los principios de la corporación.

Reconocen labor de policías en las colonias

Oyervides Acosta destacó que la labor policial representa una de las expresiones más importantes del servicio público, debido al contacto directo que mantienen los elementos con las comunidades y al conocimiento de primera mano sobre las situaciones que enfrentan las colonias.

La alcaldesa señaló que el municipio ha registrado cambios en materia de seguridad durante los últimos dos años y atribuyó este avance a las decisiones y acciones emprendidas por el Gobierno Municipal, así como a la participación de la ciudadanía en la construcción de una comunidad basada en el orden.

También reconoció la decisión de las y los policías de prepararse, superarse y asumir los retos que implica el ejercicio de su profesión. Asimismo, afirmó que su administración continuará trabajando para mejorar las condiciones de los elementos de seguridad y respaldar su desarrollo y profesionalización.

Corporación registra mejoras laborales y de equipamiento

Por su parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario General Mauricio Gaviña Mendieta, señaló que el fortalecimiento de la corporación se ha reflejado en mejores condiciones para sus integrantes, mediante acciones relacionadas con el ámbito laboral, equipamiento y unidades.

El funcionario destacó además el incremento salarial de más del 50 por ciento realizado a inicios de 2025 y señaló que el ascenso representa un motivo de orgullo, pero también una mayor responsabilidad para los oficiales que recibieron sus nuevos nombramientos.

Gaviña Mendieta llamó a los elementos ascendidos a ejercer sus nuevas responsabilidades con liderazgo, disciplina, legalidad, honor y vocación de servicio.

Elementos refrendan compromiso con Juárez

En representación de las y los oficiales ascendidos, la Policía Primero Blanca Cruz agradeció a las autoridades municipales por el respaldo y las acciones implementadas en favor de la corporación.

La oficial señaló que los avances representan un reconocimiento a la labor que realizan diariamente las y los policías y una motivación para continuar sirviendo a la comunidad con orgullo y compromiso.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la corporación para continuar trabajando como un solo equipo, con el objetivo de contar con policías profesionales y cercanos, enfocados en proteger la seguridad de las familias juarenses.

Al evento también asistieron el Secretario del Ayuntamiento de Juárez, Américo Garza Salinas; el Comisario en Jefe Rafael Francisco Casiano, director de Policía del municipio; Martín Tamez de León, director de Vialidad y Tránsito, además de autoridades municipales y familiares de los elementos de la corporación.