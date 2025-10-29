Asaltan y lesionan a elemento de Fuerza Civil

El elemento lesionado llegó a bordo de un vehículo con impactos de bala hasta el hospital Isssteleon ubicado en el centro de Monterrey para pedir ayuda

Movilización policiaca se registra en el primer cuadro de Monterrey por una persona lesionada que llegó a un hospital a bordo de un vehículo con impactos de bala.

Las autoridades se hicieron presentes en el hospital Isssteleon ubicado en la avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón, hasta donde llegó una persona que se identificó como elemento activo de Fuerza Civil.

Antes de desvanecerse, el elemento pudo decir que fue víctima de un asalto con violencia en donde resultó lesionado con un arma blanca en el tórax y la espalda.

Según información preliminar, el vehículo blanco con placas de Nuevo León presenta impactos bala, el cristal del lado del copiloto se encuentra destrozado. Hasta el momento, se desconoce el lugar en donde ocurrió la agresión.

En el nosocomio se encuentran elementos de Fuerza Civil custodiando el lugar, mientras que elementos de Servicios Periciales se encuentran revisando el vehículo para el levantamiento de indicios.