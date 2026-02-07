Asaltan y golpean a despachador de gasolinera en Monterrey

En la gasolinera hay cámaras de seguridad, por lo que serán de apoyo a las autoridades para identificar a los presuntos asaltantes.

Durante la madrugada se registró un asalto en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, en la colonia Miravalle, en los límites del municipio de Monterrey con San Pedro Garza García, en donde un despachador fue golpeado.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres arribaron al lugar a bordo de un automóvil MG negro, de modelo reciente. Los sujetos solicitaron al despachador que les llenara el tanque de combustible, sin embargo, al momento del servicio lo amenazaron para exigirle el dinero en efectivo que llevaba consigo.

El empleado, quien no fue identificado de manera oficial, entregó aproximadamente 700 pesos. Al percatarse de que la cantidad era menor a la esperada, los presuntos responsables descendieron del vehículo y lo golpearon, para después darse a la fuga.

En el sitio se cuenta con cámaras de videovigilancia que podrían aportar información relevante para las investigaciones correspondientes.

Horas después de los hechos, la gasolinera continuaba operando con normalidad y ya no se registraba presencia de elementos de la Policía de Monterrey en el lugar.

La víctima de 26 años fue llevada por los mismo oficiales a que emitiera una denuncia formal ante la Fiscalía del estado.