Asaltan tres tiendas en 10 minutos en el centro de Monterrey

En un lapso de apenas diez minutos, un par de asaltantes perpetraron tres atracos consecutivos en distintas tiendas de conveniencia ubicadas en la zona centro de Monterrey, dejando como saldo dos personas lesionadas y un botín de dinero en efectivo.

El primero de los robos ocurrió al filo de las 21:55 horas en la sucursal localizada en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Villagrán, donde los sujetos ingresaron de manera violenta y, tras un altercado, golpearon al cajero en la cabeza. El trabajador tuvo que recibir atención médica por la herida.

Posteriormente, los individuos huyeron a bordo de un vehículo Volkswagen Virtus y se dirigieron hacia otra tienda en la esquina de Matamoros y Villagrán. En imágenes de videovigilancia se observa el momento en que ingresan al establecimiento y, con armas blancas, intimidan a dos empleadas.

Bajo amenazas, las obligaron a abrir un cajero de donde sustrajeron alrededor de $3,500 pesos. Antes de huir, uno de los asaltantes lesionó en el brazo derecho a una de las trabajadoras.

El tercer asalto se reportó minutos después en una sucursal situada en los cruces de Ocampo y Rayón. Tras la seguidilla de ataques, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que permitió ubicar el vehículo en el municipio de Escobedo, aunque no se detalló si hubo personas detenidas.

De acuerdo con fuentes consultadas, los sospechosos serían de origen méxico-americano y podrían estar relacionados con otros robos cometidos recientemente en la entidad, lo que ya es materia de investigación.