Asaltan tienda de abarrotes y golpean a persona en Linares

En estos momentos se reporta un asalto en la tienda de abarrotes El Terán, ubicada en la calle Orquídea, en la colonia Bugambilias de La Petaca, en el municipio de Linares.

Según informes preliminares, sujetos desconocidos irrumpieron en el establecimiento, llevándose mercancía y efectivo. Como resultado del asalto, una persona resultó golpeada por los asaltantes.

Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil llegaron al lugar para atender a la persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su valoración.