Asaltan tienda de abarrotes en Valle Verde Segundo Sector

El propietario del establecimiento, Julián Rico, relató que fue un vecino quien le avisó sobre el robo cuando se disponía a abrir el negocio.

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Un negocio de abarrotes fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes, luego de que dos presuntos delincuentes forzaran la cortina de acero del acceso principal para ingresar y apoderarse de dinero en efectivo y diversa mercancía, en la colonia Valle Verde Segundo Sector, al norponiente de Monterrey.

Los hechos se registraron en el negocio de abarrotes “El Punto”, ubicado en el cruce de las calles Perdiz y Lechuza, donde los presuntos responsables aprovecharon las primeras horas del día para cometer el atraco.

El propietario del establecimiento, Julián Rico, relató que fue un vecino quien le avisó sobre el robo cuando se disponía a abrir el negocio.

“Yo vine ya al negocio a abrir y un vecino me marcó por teléfono para decirme que se habían metido a robar aquí al negocio”, comentó.

Al llegar al sitio, el comerciante encontró una movilización policiaca y fue informado de que uno de los presuntos responsables ya había sido detenido.

“Cuando llegué ya estaban unas patrullas aquí y me informaron que habían agarrado a uno de los infractores y se lo llevaron. Ya no lo alcancé a ver, pero sí se lo llevaron”, señaló.

Julián Rico explicó que al ingresar al establecimiento encontró todo desordenado y expresó la impotencia que siente al ver afectado el patrimonio construido con años de trabajo.

“Pues la impotencia de ver cómo tan fácilmente se hacen de las cosas y no ven el esfuerzo que hace uno de levantarse temprano, trabajar todo el día y venir ellos como si nada y llevárselo. Pero tenemos un Dios que es el que nos juzga y a ellos les tocará ser juzgados”, expresó.

El comerciante indicó que esperaría las indicaciones de las autoridades para presentar la denuncia formal, además de realizar el inventario para conocer con precisión el monto de lo robado.

“Estoy esperando el informe de los oficiales para que me indiquen dónde ir a levantar la denuncia y ahorita estoy en el conteo para ver qué fue lo que se llevaron”, explicó.

De manera preliminar, estimó que las pérdidas ascienden a 10 mil pesos, entre dinero en efectivo y mercancía.

“Algo de efectivo y mercancía. Yo le calculo que son como unos 10 mil pesos, más o menos”, detalló.

Asimismo, lamentó que no sea la primera ocasión en que su establecimiento es víctima de la delincuencia.

“Ya es la segunda vez, aunque la otra sí fue hace mucho tiempo”, recordó.

Tras el reporte del robo, se desplegó un operativo en la zona, mediante el cual se presume que uno de los presuntos involucrados fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios e integrar la carpeta de investigación con el fin de esclarecer el robo y determinar la participación de los implicados.