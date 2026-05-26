Asaltan tienda de abarrotes a mano armada en El Carmen

El atraco quedó grabado por cámaras de seguridad del establecimiento en donde se observa a dos hombres que bajo amenazas arrebataron dinero en efectivo

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Un robo a mano armada se registró en una tienda ubicada en la colonia Antares, en el municipio de El Carmen, donde dos hombres amagaron al encargado y se llevaron un monto considerable de dinero en efectivo.

De acuerdo con la información disponible y con base en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, dos sujetos ingresaron al establecimiento; ambos portaban gorra, uno vestía ropa en color azul y el otro en color negro.

Al llegar al mostrador, simularon realizar una compra y esperaron a que el empleado abriera la caja registradora.

En ese momento, uno de los hombres sacó una presunta arma de fuego, con la que amenazaron al trabajador, para luego arrebatar el dinero en efectivo, el cual colocaron al interior de una mochila antes de huir del lugar.

Afortunadamente, la víctima no resultó lesionada, sin embargo, el robo dejó pérdidas económicas importantes para el negocio.

Las imágenes obtenidas son claras, por lo que los dos presuntos responsables podrían ser plenamente identificados.

A través de redes sociales, personas solicitaron el apoyo de las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.