Asaltan óptica y amenazan a empleada con cuchillo en Monterrey

Un robo con violencia fue denunciado en una óptica ubicada sobre la avenida Aztlán, en la colonia Fomerrey 51, en Monterrey

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Un robo con violencia fue denunciado en una óptica ubicada sobre la avenida Aztlán, en la colonia Fomerrey 51, en Monterrey.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:20 horas del viernes, cuando dos jóvenes ingresaron al establecimiento. De acuerdo con la denuncia, uno de ellos se acercó para pedir información sobre un examen, mientras el segundo permaneció dentro del negocio.

Momentos después, el hombre que vestía camisa y short negro sacó un cuchillo y amenazó a la empleada, quien se encontraba sola en el establecimiento.

El presunto responsable le habría exigido sus pertenencias y logró apoderarse de dos teléfonos celulares y alrededor de 500 pesos en efectivo.

Todo quedó gravado por las cámaras de vigilancia del establecimiento, desde el momento en que los dos sujetos ingresaron hasta que huyeron del lugar.

Los sospechosos fueron descritos como dos jóvenes: uno vestía camisa y short negro, mientras que el segundo llevaba casco de motociclista, chaleco naranja y ropa de mezclilla.

La empleada, quien prefirió no proporcionar su identidad, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.