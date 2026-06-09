Asaltan obra en construcción; se llevan pipa y equipo de trabajo

Las autoridades analizarán imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en fraccionamientos cercanos con la finalidad de identificar a los responsables

Ahora fueron una pipa de agua y diversas herramientas de trabajo el objetivo de un grupo de delincuentes armados que irrumpió en una obra en construcción ubicada en el municipio de García, donde además sometieron a los trabajadores encargados de la vigilancia para cometer el asalto.

El hecho violento se registró en un terreno ubicado sobre la avenida Calzada de la Sierra, entre las avenidas Alejandro de Rodas y Ruiz Cortines, frente al fraccionamiento Rincón de la Sierra, donde actualmente se realizan labores de desmonte, nivelación y estudios para el desarrollo de un nuevo fraccionamiento habitacional.

Según los primeros reportes, entre tres y cuatro hombres llegaron al sitio a bordo de una camioneta. Tras descender de la unidad, amagaron con armas de fuego a los veladores y trabajadores para posteriormente apoderarse de una pipa transportadora de agua, así como de herramientas eléctricas, manuales y equipos utilizados en las labores de construcción.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se movilizaron al lugar para recabar información y entrevistarse con las víctimas, mientras que agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del estado también acudió al sitio para llevar a cabo el levantamiento de indicios.

Las autoridades analizarán imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en fraccionamientos cercanos con la finalidad de identificar a los responsables y determinar la ruta que siguieron tras cometer el robo