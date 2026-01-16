Asaltan negocio en El Carmen; roban celulares a punta de pistola

El asalto ocurrió el 14 de enero, el cual quedó registrado en el sistema de videovigilancia del establecimiento, ubicado en la zona de El Jaral

Dos presuntos delincuentes asaltaron un negocio dedicado a la venta de productos de mercería, artículos diversos y tecnología, ubicado en la zona de El Jaral, en el municipio de El Carmen.

De acuerdo con la información y con un video que circula en redes sociales, los sujetos ingresaron al local y solicitaron a la vendedora que les mostrara el mejor celular disponible.

La empleada les enseñó varios equipos y les recomendó una marca en específico; sin embargo, en un momento uno de los individuos volteó su mochila y simuló sacar un arma, con lo que amenazó a la trabajadora para exigirle los teléfonos.

Las imágenes muestran a la empleada visiblemente nerviosa y asustada, intentando girar las cámaras de seguridad para pedir ayuda, mientras los delincuentes se apoderan de varios celulares del negocio, además del teléfono personal de la vendedora.

Aunque la mujer les pidió que no se llevaran su celular, los sujetos huyeron con todo lo sustraído.

El asalto ocurrió el 14 de enero, alrededor de las 18:11 horas, y quedó registrado en el sistema de videovigilancia del establecimiento.

Ante estos hechos, se hizo un llamado a las autoridades para que se interponga la denuncia correspondiente, así como a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a los presuntos responsables, proporcione información que ayude a su identificación y detención.