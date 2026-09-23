Asaltan negocio durante la madrugada en Guadalupe

El reporte provocó la movilización de elementos policiacos, quienes acudieron al establecimiento para entrevistarse con los afectados y recabar información

Dos hombres armados irrumpieron durante la madrugada en un negocio de la colonia Los Delfines, en Guadalupe, donde amenazaron a los empleados y lograron apoderarse de aproximadamente 2 mil pesos en efectivo.

El asalto fue reportado alrededor de las 04:50 horas, en un establecimiento ubicado sobre la calle Albino Daniel Fuentes, en su cruce con la avenida Eloy Cavazos.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes ingresaron al negocio y uno de ellos portaba un arma de fuego corta, con la cual habría amenazado a los trabajadores para exigirles el dinero en efectivo.

Los afectados describieron a los responsables como dos hombres: uno de complexión robusta y otro de complexión delgada.

Tras obtener aproximadamente 2 mil pesos, los individuos salieron del establecimiento y abordaron una motocicleta en color blanco, en la que escaparon del lugar.

El reporte provocó la movilización de elementos policiacos, quienes acudieron al establecimiento para entrevistarse con los afectados y recabar información sobre las características de los responsables.

Además, se buscaría obtener imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en el negocio y en los alrededores, con la finalidad de establecer la ruta que siguieron los sospechosos después del atraco.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuyos agentes buscan establecer la identidad y ubicación de los dos hombres señalados por su presunta participación en el robo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.