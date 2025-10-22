Asaltan dos sujetos gasolinera en la colonia Morelos en Monterrey

Se presume que los sujetos son los mismos que el día de ayer por la tarde asaltaron a una gasolinera ubicada en Fidel Velázquez y Bernardo Reyes

Los despachadores y personal de una gasolinera fueron víctimas de los amantes de lo ajeno que los despojaron de dinero en efectivo.

El atraco se registró en una gasolinera ubicada sobre la avenida Rodrigo Gómez y la avenida San Bernabé, en la colonia Morelos, hacia el norte del primer cuadro de Monterrey.

Según los primeros informes, dos hombres llegaron y despojaron a un despachador de sus pertenencias y dinero en efectivo. También ingresaron a una de las oficinas y se llevaron cinco mil pesos en efectivo, posteriormente se dieron a la fuga.

Al sitio arribaron elementos de Fuerza Civil (FC) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Se presume que los sujetos son los mismos que el día de ayer por la tarde asaltaron a una gasolinera ubicada en Fidel Velázquez y Bernardo Reyes; en el lugar despojaron a un despachador de su teléfono y dinero en efectivo.

Agentes ministeriales se encuentran haciendo un recorrido por calles de la colonia para tratar de dar con los responsables.

El atraco fue captado por una cámara de seguridad que se encuentra en la gasolinera, por lo que serán revisadas por las autoridades.