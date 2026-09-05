Asaltan constructora y someten a guardias en Monterrey

Al menos cuatro hombres armados sometieron a los vigilantes en Topo Chico para apoderarse de tractocamiones y maquinaria.

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Un grupo de hombres armados irrumpió en una constructora ubicada en el barrio Topo Chico, en Ciudad Solidaridad, donde sometió y amarró a los guardias de seguridad para posteriormente apoderarse de vehículos pesados, maquinaria, herramienta y pertenencias de los empleados.

El atraco ocurrió cuando los trabajadores de vigilancia se encontraban dentro de la propiedad, encargados de custodiar los bienes y materiales de la empresa.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro sujetos ingresaron al inmueble portando armas de fuego.

Los delincuentes amagaron a los guardias y los obligaron a entrar a una de las oficinas, donde permanecieron retenidos mientras uno de los asaltantes se encargaba de vigilarlos y el resto recorría las instalaciones para sustraer los objetos de valor.

Entre lo robado se encuentran por lo menos dos tractocamiones, además de diversa maquinaria y herramienta utilizada por la constructora.

Los empleados de seguridad también fueron despojados de algunas de sus pertenencias.

Tras recibirse el reporte de robo, elementos de Fuerza Civil se trasladaron al sitio y desplegaron un operativo en los alrededores, mientras la zona era asegurada para preservar posibles evidencias.

Posteriormente, arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el atraco y tratar de identificar a los responsables.

Personal de Servicios Periciales realizó la inspección del inmueble y el levantamiento de indicios que puedan aportar información para esclarecer el caso.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Las autoridades mantienen las indagatorias y el operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables del robo.