Asaltan con violencia a familia mientras dormía en Apodaca

Una familia que habita en la colonia Bosques Real, en el municipio de Apodaca, fue víctima de un violento asalto la madrugada de este miércoles.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 6:44 de la mañana del 16 de septiembre, en el domicilio ubicado en Jarilla 504, en la colonia Bosque Real.

En la vivienda se encontraba una mujer, quien estaba a punto de salir de su casa cuando escuchó ruidos en el exterior y observó un vehículo, al parecer una Voyager de color verde, estacionándose frente al domicilio.

Minutos después, la mujer escuchó ruidos al interior de la vivienda y observó a cuatro hombres dentro del inmueble. De acuerdo con la información recabada, uno de ellos portaba un arma de fuego, mientras que los demás llevaban cuchillos.

Los hechos se registraron mientras los demás integrantes de la familia se encontraban descansando. Según la información recabada, los sujetos habrían sometido y amarrado a los residentes dentro del inmueble.

Los delincuentes se habrían llevado principalmente objetos de valor, entre ellos dinero en efectivo, joyería, perfumes y diversos artículos. De manera preliminar, el monto de lo robado ascendería a aproximadamente 600 mil pesos.

En el lugar se pudo apreciar que la puerta principal del domicilio, de color café, presenta daños y está caída, lo que indicaría que presuntamente fue forzada para ingresar.

Elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar y se quedaron en el sitio Servicios Periciales, realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este presunto robo a casa habitación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.