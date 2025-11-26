Asaltan con machete a albañiles; incendian camioneta

Los dueños de la camioneta huyeron corriendo después de que habían sido golpeados, pero dejaron la camioneta encendida.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de asaltar con un machete a dos albañiles, despojarlos de material para la construcción, los delincuentes incendiaron la camioneta de los afectados.

El robo con violencia provocó la movilización de elementos de Fuerza Civil en la colonia Hermenegildo Galeana.

Se estableció que alrededor de las 10 horas del martes, dos delincuentes armados con machetes interceptaron al albañil de nombre José Ovalle y a su ayudante, cuando salía de su casa en la colonia La Alianza.

Tras ser obligados a descender de una camioneta Pick Up, uno de los desconocidos lesionó de un machetazo al acompañante.

Minutos después los asaltantes abordaron la camioneta y huyeron a exceso de velocidad.

En el cruce de la calle Bomberos y Pacifista chocaron la camioneta contra un automóvil de alquiler estacionado.

En este cruce de calles se apoderaron de dos escaleras y varias cubetas de pintura y de hipermeabilizante.

Tras bajar este material uno de los sujetos abordo la camioneta y circuló sobre la calle Pacifistas

Antes de llegar al cruce con la avenida Del Palmar descendió y dejó que la camioneta se estrellara y cayera en un canalón.

De acuerdo a la investigaciones se reveló que el delincuente le prendió fuego a la camioneta.

Policías estatales llegaron al sitio, pero los delincuentes ya habían logrado darse a la fuga.