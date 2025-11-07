Asaltan a trabajadores de la construcción en Cumbres Elite

Se presume que los presuntos delincuentes pudieron haber escapado por la avenida Paseo de los Leones, pero hasta el momento no han sido localizados

Autoridades estatales y municipales se movilizaron hacia el poniente de Monterrey tras el reporte de un asalto con violencia.

El asalto cometido por varios hombres armados se registró en la colonia Cumbres Elite Premier.

Información preliminar señala que dos hombres armados ingresaron hasta un domicilio ubicado en la calle Camino de Gobernadora y Camino de Granjeros, en donde se encontraban trabajadores de la construcción laborando.

A base de violencia, los trabajadores fueron despojados de sus pertenencias entre celulares, carteras, cadenas y hasta herramientas. Después de cometer el robo, subieron al vehículo de un cómplice que ya los esperaba y se fueron a gran velocidad.

Se presume que los presuntos delincuentes pudieron haber escapado por la avenida Paseo de los Leones, pero hasta el momento no han sido localizados.