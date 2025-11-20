Asaltan a taxista en Escobedo; conductor huye para salvar su vida

La persecución quedó parcialmente registrada en cámaras de seguridad cercanas, donde se aprecia el rostro de uno de los implicados

Un taxista de 36 años vivió momentos de terror durante la noche de este martes, luego de ser asaltado a mano armada en la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las ocho de la noche el conductor habría recogido a dos jóvenes en el sector Solidaridad, en Monterrey. Tras abordar la unidad, los pasajeros solicitaron ser trasladados hacia Nueva Esperanza y, al llegar a la altura de la litera de la avenida Monterrey, lo amenazaron con un arma de fuego y advirtieron que dispararían si no seguía sus instrucciones.

El taxista relató que decidió desabrocharse el cinturón, abrió la puerta y corrió para ponerse a salvo. Uno de los asaltantes lo persiguió por la calle Villa de Guadalupe, sin darle alcance.

La persecución quedó parcialmente registrada en cámaras de seguridad cercanas, donde se aprecia el rostro de uno de los implicados.

Minutos después, con la llegada de las autoridades, el taxi fue asegurado. En una revisión inicial, el conductor reportó el robo de aproximadamente mil 300 pesos que llevaba dentro de la unidad.

Hasta ahora no se ha informado sobre la detención de los responsables, mientras las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.