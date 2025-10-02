Asaltan a machetazos a adulto mayor en su tienda de abarrotes

El asalto se registró la noche del martes en el negocio ubicado en la colonia José María Morelos, en el municipio de en Montemorelos; afectados buscan justicia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un adulto mayor que se encontraba atendiendo su tienda de abarrotes fue asaltado con machete y presunta arma de fuego en Montemorelos, ahora los afectados buscan al delincuente y hasta ofrecen recompensa.

El asalto se registró en la colonia José María Morelos, por la calle Plan de Guadalupe, en la tienda de abarrotes de Don Pancho.

En primera instancia el hombre sacó de su bolsa izquierda lo que se presume se trata de una pistola con la que le apunta a la víctima quien queda sorprendido y sin moverse, el ladrón empieza a atacarlo con el machete en repetidas ocasiones hasta tirarlo al piso.

La esposa, doña Audelia, dijo que se acercó al sitio pues su esposo ya estaba tirado en el piso y sangrando, tras presentar heridas en su hombro y nariz.

El delincuente salió rápidamente del negocio, no sin antes estrujar a la esposa y amenazarla para luego escapar sin que pudieran detenerlo.

El hombre herido fue trasladado al Hospital General para ser atendido.

La Policía municipal acudió al negocio y acordonó el perímetro de calles cercanas para posteriormente solicitar videos del lugar e iniciar con las investigaciones y búsqueda del agresor.