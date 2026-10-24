Asaltan a familia en Santa Catarina; se llevan 100 mil en joyas

Un hombre ingresó de madrugada a una vivienda en Residencial El Castillo, en Santa Catarina, y escapó con diversas piezas de oro

Momentos de terror vivieron una mujer y su hija luego de que un desconocido irrumpiera en su vivienda y las amenazara con un cuchillo para apoderarse de joyería de oro valuada en más de 100 mil pesos, en Santa Catarina.

El asalto fue reportado alrededor de las 05:00 horas de este viernes en un domicilio ubicado sobre la calle Alejandro Tercero, entre Reina Juliana y Reina Isabel, en el sector Residencial El Castillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, de 31 años, se encontraba dormida cuando escuchó ruidos provenientes del baño de la planta baja, por lo que decidió bajar para revisar qué ocurría.

Al llegar, encontró a un hombre dentro del inmueble, quien habría ingresado por la parte trasera de la propiedad. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando el sujeto amenazó con un cuchillo a la mujer y a su hija para cometer el robo.

El presunto delincuente tomó varias piezas de joyería de oro, entre ellas, un anillo, una cadena y una esclava, dando un aproximado de 130 mil pesos. Para después escapar del domicilio con rumbo desconocido, dejando a las víctimas en medio de una situación de crisis.

Tras lo ocurrido, la mujer tuvo que recibir atención por una fuerte crisis nerviosa derivada del asalto.

Entre las características proporcionadas sobre el sospechoso se encuentra que vestía una camisa de manga larga y pantalón azul marino; además, llevaba calcetines blancos y no tenía zapatos.

Los primeros en llegar al domicilio para atender el reporte fueron elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Posteriormente, agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el asalto, identificar al presunto responsable y establecer si estaría relacionado con otros robos de características similares.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su detención ni sobre la recuperación de las piezas robadas.