Asaltan a familia a mano armada dentro de su domicilio en García

De acuerdo con los reportes, el presunto delincuente habría forzado la chapa de la puerta principal para ingresar al domicilio mientras portaba un arma de fuego

Una familia fue víctima de un asalto a mano armada dentro de su domicilio, luego de que al menos un delincuente irrumpiera en la vivienda ubicada en el municipio de García.

Los hechos se registraron durante la mañana de este lunes en el cruce de las calles Bosque Flamenco y Bosque Austriaco, en el Fraccionamiento Lomas, Sector Bosques.

De acuerdo con los reportes, el presunto delincuente habría forzado la chapa de la puerta principal para ingresar al domicilio mientras portaba un arma de fuego.

Una vez en el interior, habría amenazado a los habitantes para apoderarse de dinero en efectivo, joyería y otros objetos de valor.

Tras el asalto, elementos de la Policía de García se movilizaron hasta el sitio; sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

En el lugar también se concentraron elementos de Servicios Periciales de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes comenzaron con la recolección de indicios que pudieran ayudar a esclarecer el robo.

Además, en los alrededores del domicilio se cuenta con diversas cámaras de seguridad, por lo que las grabaciones podrían ser analizadas por las autoridades para establecer las características del responsable y la ruta que siguió después del asalto.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas por estos hechos.