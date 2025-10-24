Asaltan a empleados de un hotel de Valle Oriente en San Pedro

Dos presuntos delincuentes sometieron a los empleados y los despojaron de 10 mil pesos y otras pertenencias, después huyeron en un taxi

Los empleados de un hotel fueron sorprendidos a mitad de la noche por dos presuntos delincuentes que los despojaron de sus pertenencias en San Pedro.

Según información preliminar, dos hombres armados ingresaron a un hotel ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Rufino Tamayo, en la colonia Valle Oriente.

Los presuntos delincuentes amagaron a los empleados y se apoderaron de 10 mil pesos de la caja, así como de sus pertenencias. Posteriormente, se dieron a la fuga a bordo de un taxi color blanco con amarillo.

Tras los hechos, las víctimas dieron aviso a las autoridades, quienes se presentaron en el lugar para comenzar con las investigaciones.

También desplegaron un operativo en el área para dar con la ubicación de los presuntos delincuentes, pero hasta el momento no han sido localizados.