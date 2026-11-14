Asaltan a cliente bancario sobre Lázaro Cárdenas

Por: Gladys Zavaleta 13 Noviembre 2026, 14:00 Compartir

Un cliente bancario fue asaltado nuevamente en Lázaro Cárdenas, Monterrey, cerca de una sucursal donde ocurrió otro atraco en septiembre.

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Un nuevo asalto a un cliente bancario se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la esquina con Puerto San Lucas, en Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió a unos metros de una sucursal bancaria donde, apenas el pasado 28 de septiembre, otro cliente había sido víctima de un asalto. En esta ocasión, nuevamente se registra un hecho similar en la misma zona, prácticamente a unos pasos de aquella sucursal, lo que vuelve a encender las alertas entre quienes realizan operaciones bancarias en este sector. Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen mayores detalles sobre el monto de lo robado y las características de los responsables.