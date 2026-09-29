Asaltan a adulto mayor al salir de banco al sur de Monterrey

El hombre salió del banco con una bolsa en la mano, la cual le fue arrebatada por un hombre armado en la sucursal ubicada en la colonia Las Brisas

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Un adulto mayor fue víctima de un asalto con violencia al salir de una sucursal bancaria ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Brisas, al sur de Monterrey.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre, quien no fue identificado de manera oficial, salió del banco con una bolsa en la mano, en la que presuntamente llevaba dinero en efectivo, aunque hasta el momento se desconoce el monto.

Fue justo en la zona de las escaleras donde un hombre armado lo habría amagado para después arrebatarle la bolsa y escapar.

Hasta el momento no se ha establecido si el presunto responsable huyó a pie o si ya lo esperaba otra persona a bordo de un automóvil o motocicleta.

Tras el robo, la víctima regresó al banco para solicitar ayuda, por lo que personal de la sucursal realizó el llamado a los números de emergencia. Al lugar acudieron inicialmente elementos de Fuerza Civil, quienes recabaron los primeros datos y tomaron la declaración de la víctima.

Minutos más tarde arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones para tratar de identificar y localizar al responsable.

En la zona existen diversos establecimientos comerciales que cuentan con cámaras de seguridad, además de los sistemas de videovigilancia de la propia sucursal bancaria y las cámaras del C4 de Monterrey instaladas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, imágenes que podrían ser clave para establecer la ruta de escape del presunto delincuente.