Asalta e intenta abusar de adulta mayor en vivienda del Centro

El agresor ingresó a la vivienda portando un arma, sometió a la mujer y le robó 4 mil pesos en efectivo, una cadena de oro y un teléfono celular

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Una mujer de 64 años resultó lesionada luego de que un hombre armado irrumpiera en su domicilio, la amagó para despojarla de dinero y objetos de valor, además de intentar abusar sexualmente de ella, en el Centro de Monterrey.

La víctima fue identificada como Laura Patricia, quien presentó golpes en diferentes partes del cuerpo tras la agresión.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Vallarta y 5 de Mayo, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el agresor ingresó a la vivienda portando un arma, sometió a la mujer y le robó 4 mil pesos en efectivo, una cadena de oro y un teléfono celular.

Antes de huir, presuntamente intentó cometer una agresión sexual contra la víctima.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio tras el reporte y acordonaron el área para preservar la escena, mientras la mujer recibía atención por las lesiones sufridas.

Al lugar también arribaron agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar al responsable y dar con su paradero.

Personal de servicios periciales realizaba el levantamientos de indicios para integrar lo encontrado a la carpeta de investigación.