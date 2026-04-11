Asalta a matrimonio de adultos mayores; Policía lo detiene

El presunto delincuente fue capturado por elementos de la Policía de San Nicolás tras el atraco cometido en una vivienda de la colonia Chapultepec

Con arma de fuego, un delincuente sorprendió a una pareja en San Nicolás y tras asaltarlos fue detenido cuando huía por calles de la colonia Chapultepec.

El robo con violencia ocurrió alrededor de las ocho de la mañana en un domicilio de la calle Candela 924 en el cruce con Villaldama.

De acuerdo a las investigaciones, el delincuente presuntamente portaba una pistola.

Trascendió que el sujeto ingresó por la parte posterior de un negocio y llegó al patio de la casa.

En este lugar amenazó con la pistola a un matrimonio de la tercera edad y los despojó de sus pertenencias.

Tras el robo con violencia, salió de la vivienda y emprendió la huida sobre la calle Candela hacia la avenida Jorge Treviño.

En la escena del asalto se informó que el delincuente fue capturado tras un fuerte operativo implementado en la zona.

El sujeto fue sometido por policías municipales y desarmado, para después ser trasladado a las instalaciones de esa corporación.