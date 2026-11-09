Arzobispo de Monterrey pide respetar horarios de peregrinaciones

Señaló que estas actividades deben realizarse desde los lugares previamente programados para evitar dificultades para otras personas

La Arquidiócesis de Monterrey invitó a los fieles católicos a participar en las peregrinaciones con responsabilidad, respetar los recorridos establecidos y entregar donativos para apoyar a familias vulnerables.

El monseñor Rogelio Cabrera López hizo un llamado a participar con responsabilidad en las peregrinaciones que comenzaron durante estos días, al considerarlas una expresión de la religiosidad de la comunidad.

Señaló que estas actividades deben realizarse desde los lugares previamente programados, así como respetar los horarios y recorridos establecidos, con el propósito de evitar dificultades para otras personas.

"Es especialmente importante que las peregrinaciones salgan de los lugares previamente programados y respeten los horarios y recorridos establecidos, evitando improvisaciones que puedan ocasionar dificultades a los demás. Debemos procurar que nuestras manifestaciones religiosas no provoquen obstrucciones innecesarias a la vialidad, especialmente durante las horas de mayor circulación".

El mensaje recordó que la fe también debe reflejarse en la responsabilidad social, por lo que invitó a los creyentes a considerar las consecuencias de sus decisiones y procurar el bienestar de los demás.

"Una persona prudente no es aquella que vive con miedo, sino aquella que sabe distinguir lo importante de lo superficial, que piensa antes de actuar, que considera las consecuencias de sus decisiones".

Arquidiócesis de Monterrey anuncia Jornada de la Caridad Diocesana

Otro de los anuncios fue la celebración de la XXIII Jornada de la Caridad Diocesana, programada para el próximo domingo, una iniciativa que busca apoyar a personas y familias en situación vulnerable.

Durante el mensaje se mencionó que en la Arquidiócesis existen hogares con dificultades económicas, adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad y personas enfermas que necesitan ayuda.

Finalmente, el mensaje pidió a los fieles orar por el incremento de las vocaciones sacerdotales, la paz en las ciudades y comunidades, así como por las lluvias necesarias.