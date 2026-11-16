La Arquidiócesis recordó que la solidaridad debe ser una práctica permanente y no limitarse a una colecta o fecha específica

La Arquidiócesis de Monterrey llamó este domingo a las familias a administrar con prudencia sus ingresos durante la temporada decembrina, aprovechar responsablemente el aguinaldo y compartir con quienes más lo necesitan.

Durante su mensaje dominical, el monseñor Rogelio Cabrera López invitó a reflexionar sobre la parábola de los talentos y la importancia de aprovechar los recursos, capacidades y oportunidades que cada persona recibe.

“No tiene sentido gastar sin medida durante diciembre si en enero vamos a vivir angustiados por las deudas”, mencionó.

En el marco de la XXIII Jornada Diocesana de la Caridad, la Arquidiócesis recordó que la solidaridad debe ser una práctica permanente y no limitarse a una colecta o fecha específica.

"La caridad debe convertirse en una manera permanente de vivir, de mirar a los demás y de responder a sus necesidades".

Preparan jubileo por los 250 años de la Iglesia diocesana

La Arquidiócesis de Monterrey se prepara para celebrar el año jubilar por los 250 años de la Iglesia diocesana, que comenzará el próximo 15 de diciembre y concluirá el 15 de diciembre de 2027.

De acuerdo con el mensaje, esta celebración estará orientada a tres objetivos: agradecer, celebrar y renovar.

"Este jubileo debe ayudarnos a vivir tres actitudes fundamentales agradecer, celebrar y renovar".

El monseñor agradeció a las familias que abrieron las puertas de sus hogares para hospedar a los asistentes y brindarles un espacio de descanso y convivencia durante el encuentro.