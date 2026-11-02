Arzobispo de Monterrey invita a recordar con fe a los difuntos

Señaló que las experiencias enseñan que la verdadera felicidad no depende de las posesiones materiales, sino del amor que una persona es capaz de ofrecer

En el marco de las celebraciones del Día de Todos los Santos y posterior Día de Muertos, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, invitó a los fieles a reflexionar sobre la santidad, fortalecer su fe y recordar con oración a sus familiares y amigos fallecidos.

Durante su mensaje dominical, destacó que se celebra la vida de todos aquellos que viven con fe y amor.

"Entre ellos puede haber personas que conocimos, familiares, amigos, sacerdotes, padres y madres de familia que hicieron mucho bien, aunque no aparecieron en los libros de historia ni recibieron reconocimiento público".

Aseguró que la fiesta también recuerda una parte fundamental de la vida.

"Nuestra vida tiene un destino que va más allá de nuestras preocupaciones, nuestros trabajos y nuestras dificultades. En el Evangelio de hoy Jesús nos presenta las bienaventuranzas. Son palabras que nos muestran el verdadero camino de la felicidad y de la santidad".

Asimismo, señaló que las experiencias enseñan que la verdadera felicidad no depende de las posesiones materiales, sino del amor que una persona es capaz de ofrecer a los demás, por lo que invitó a las familias a hablar con los niños sobre la vida de los santos y compartir sus historias como ejemplos de solidaridad y entrega.

"Dios conoce sus nombres, sus historias y el amor que les tenemos. El amor de Dios no se limita a una lista de nombres y su misericordia es infinitamente más grande que nuestra memoria", enfatizó.

También llamó a conservar las tradiciones familiares, como visitar los cementerios, limpiar las tumbas y colocar flores, pues consideró que son expresiones de respeto, gratitud y cariño.