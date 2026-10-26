Arzobispo de Monterrey invita a celebrar Día de Todos los Santos

El monseñor pidió a los fieles mantener las oraciones por tres intenciones: la lluvia, las vocaciones sacerdotales y la paz de los pueblos

El arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López, instó este domingo a la comunidad católica a celebrar con solemnidad el próximo primero de noviembre, "Día de Todos los Santos".

Durante su mensaje dominical, el monseñor consideró que esta fecha es una "buena oportunidad" para recordar que la santidad no es un privilegio, sino una vocación de todos los cristianos cuyas acciones deberán hacerse con amor.

"Esta fiesta es una buena oportunidad para recordar que la santidad no es un privilegio reservado a unas cuantas personas, sino una vocación a la que Dios nos llama a todos".

En su mensaje, mencionó que los grandes misioneros dedicaron su vida con fe, por lo que instó a los padres de familia, abuelos, catequistas y fieles creyentes a enseñar a los niños a conocer sobre la vida cristiana.

"Quisiera invitar especialmente a los padres de familia, a los abuelos, a los catequistas, a que aprovechemos esta celebración para enseñar a los niños a conocer, admirar e imitar a los santos".

Señaló que en una sociedad materialista basada en fama y apariencia, los menores deben descubrir que las personas admirables son aquellas que saben amar y servir.

"Vivimos en una sociedad que presenta constantemente modelos de éxito basados en la fama, el dinero, la apariencia o la popularidad. Los niños necesitan descubrir que las personas verdaderamente admirables son aquellas que han sabido amar, servir, sacrificarse por los demás y permanecer fieles al bien".

Por ello, sugirió que los menores deben comprender que "vale más una vida buena que una vida famosa". También agradeció a todos aquellos que colaboran en las colectas de misiones como un acto de amor al prójimo.

"Gracias a la generosidad de los fieles, la Iglesia puede continuar anunciando el Evangelio y acompañando a tantas comunidades que viven en situaciones de pobreza, aislamiento y necesidad. Ser una comunidad misionera significa comprender que nuestra fe no termina en las puertas del templo.

Además, pidió a los fieles mantener las oraciones por tres intenciones: la lluvia, las vocaciones sacerdotales y la paz de los pueblos.