'Arropan' Calderón, Fox, Anaya y 'Alito' a Adrián en su informe

Panistas y priístas de altísimo perfil acompañaron al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza en su segundo informe de gobierno

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Lo que parecía un secreto a voces parece haber sido confirmado discretamente (o no tanto) por el PRI y PAN, que nuevamente se aliarían para competir por la gubernatura del estado de Nuevo León.

Aunque no se ha dado un anuncio oficial por parte de ninguno de los partidos, personajes de altísima relevancia de ambos estuvieron presentes en el informe de gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

En primera fila estuvieron presentes "pesos pesados" de Acción Nacional como los expresidentes Felipe Calderón, acompañado de su esposa, Margarita Zavala; así como Vicente Fox, acompañado por su esposa, Martha Sahagún.

Además, acompañaron otros panistas de alto perfil como la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, el senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya, Manuel Añorve y el exgobernador Fernando Canales Clariond.

📍 Los expresidentes de México, Felipe Calderón y Vicente Fox, estuvieron presentes este miércoles por la noche en el Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. pic.twitter.com/LfWZiKEQzB — INFO7MTY (@info7mty) October 1, 2026 De igual manera, en primera fila estuvo el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. Curiosamente, también hizo acto de presencia el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes. Entre otros asistentes destacados estuvieron los dirigentes estatales del PAN y PRI, acompañados de sus alcaldes y diputados tanto federales como locales. Cabe recordar que De la Garza Santos llegó a la actual presidencia municipal de Monterrey postulado por la alianza del PRI y del PAN, por lo que no extrañaría que los partidos nuevamente decidan aliarse para el próximo año. En el arranque del evento, apenas saludó, buena parte de los asistentes recibieron al alcalde regio con el coro de "¡Gobernador, gobernador!”.