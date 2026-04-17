Arrollan a presunto asaltante en Central de Abastos de Guadalupe

El hombre habría cometido un robo en un negocio y posteriormente intentó escapar, pero fue perseguido por los propietarios quienes iban en una camioneta

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Un intento de asalto a mano armada terminó de forma violenta cuando el presunto delincuente fue arrollado durante su huida en la Central de Abastos, ante la mirada de decenas de testigos.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre habría cometido un robo al interior de un negocio de la zona comercial y posteriormente intentó escapar. Sin embargo, presuntamente, los propietarios del establecimiento, a bordo de una camioneta tipo estaquita Nissan, comenzaron a perseguirlo tras percatarse del intento de asalto.

La persecución se extendió hasta la zona de comidas, sobre la calle Agustín B. Flores C, a la altura de Luis C. Elizondo. En su intento desesperado por evadir a quienes lo seguían, el sujeto trató de despojar de su vehículo a una mujer de entre 50 y 60 años, quien se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Sienna blanca.

Según testigos, el hombre se acercó al lado del copiloto y la amenazó con un cuchillo para obligarla a descender. Fue en ese momento cuando la camioneta que lo perseguía lo alcanzó y lo arrolló, impidiendo que cometiera un segundo asalto.

Tras el impacto, la unidad involucrada se dio a la fuga, dejando en el sitio parte de la defensa del vehículo, evidenciando la fuerza del golpe. El presunto asaltante quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad, incluyendo una pierna completamente destrozada y heridas en la otra extremidad.

El incidente ocurrió a plena luz del día, frente a comerciantes, clientes y transportistas que se encontraban en la zona.

Elementos de la Policía de Guadalupe acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia, acordonaron el área y solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil de Guadalupe. Tres paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien permanecía consciente y gritando de dolor mientras era estabilizado.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano bajo custodia policial, donde recibirá atención médica antes de ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la mujer que estuvo a punto de ser víctima resultó ilesa, aunque visiblemente afectada por lo ocurrido. Hasta el momento, el presunto delincuente no ha sido identificado.