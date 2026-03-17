Arrolla camioneta a obrero sobre la avenida Raúl Salinas

La víctima del atropello presuntamente se dirigía a su trabajo al momento en que fue embestido por la unidad, la mañana de este lunes, en Escobedo

Un obrero resultó gravemente lesionado al ser arrollado por una camioneta en el municipio de Escobedo.

El accidente vial ocurrió alrededor de las 08:30 horas del lunes sobre la avenida Raúl Salinas a 50 metros del cruce con el Libramiento Noreste.

La víctima de una edad aproximada a los 30 años, vestía pantalones en color azul de mezclilla, tenis en color negro con vivos en verde.

Asimismo una camisa de mezclilla y una chamarra en color negro.

Cuando una unidad de la policía municipal de Escobedo llegó al lugar, los policías reportaron que el hombre se encontraba inmóvil y estaba boca abajo.

Minutos después llegaron socorristas de la Cruz Roja de Monterrey quienes le prestaron los primeros auxilios.

Durante la atención médica, los socorristas le detectaron golpes en diferentes partes del cuerpo y una herida en la cabeza.

Tras las maniobras fue colocado en una camilla rígida y posteriormente trasladado de urgencia a un hospital.

Las primeras pesquisas revelaron que presuntamente el lesionado se dirigía a su trabajo.