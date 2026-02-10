Arrolla camión urbano a ciclista de la tercera edad en Guadalupe

El adulto mayor se desplazaba en su bicicleta y al llegar al cruce antes mencionado fue impactado por el camión de la ruta 214

Un adulto mayor identificado como Juan Esteban Rodríguez Bernal, de 70 años de edad, resultó con lesiones de consideración luego de ser arrollado por un camión de la ruta urbana 214 cuando circulaba a bordo de su bicicleta sobre la avenida Eloy Cavazos, en el municipio de Guadalupe.

El hecho se registró durante la tarde de este lunes, a la altura del cruce con la avenida San Sebastián, en los carriles con dirección hacia el oriente, donde se movilizaron cuerpos de auxilio y autoridades municipales tras el reporte del accidente.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor se desplazaba en su bicicleta y al llegar al cruce antes mencionado fue impactado por el camión de la ruta 214, presuntamente debido a que el conductor no logró percatarse de su presencia.

Tras el golpe, el ciclista salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, generando alarma entre automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Al sitio arribaron de manera inmediata elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Tras una valoración inicial, se determinó que presentaba diversas lesiones de consideración, por lo que fue trasladado en ambulancia a la Clínica número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica para su evaluación y tratamiento correspondiente.

Posteriormente, elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y comenzar con el deslinde de responsabilidades.

El conductor del camión urbano, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, fue retenido por los oficiales mientras se esclarece lo ocurrido.

Asimismo, la vialidad se vio parcialmente afectada debido a que el accidente ocurrió en uno de los carriles de baja velocidad de la avenida Eloy Cavazos, lo que generó carga vehicular durante varios minutos.