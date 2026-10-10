Arrojan montones de escombro en el centro de Monterrey

La pedacería de bloques y concreto invade la vía pública, impidiendo a los automovilistas circular sobre la calle Treviño o estacionarse

in miedo a ser sorprendido y multado, un particular abandonó montones de escombro en la calle Treviño, a unos metros del cruce con la calle Serafín Peña, en el centro de Monterrey.

La pedacería de bloques y concreto invade la vía pública, impidiendo a los automovilistas circular en ese punto o estacionarse.

La cantidad de escombro abandonado equivale a una carga de un camión de volteo, de medianas dimensiones.

El material ya tiene cerca de diez días abandonado en ese punto, según confirmaron empleados de negocios de la zona.

La pedacería inservible invade un área de unos 6 metros de largo por un metro y medio de ancho

Mediante un reporte ciudadano, los televidentes alertaron de esta situación.

Una parte de la banqueta también está obstruida por triques inservibles, como restos de madera vieja y triplay.

En el punto, hay una construcción abandonada que sirve de refugio a presuntos malvivientes o personas en situación de calle.

Esa casona, que es de sillar y carece de techo, es dormitorio de esas personas que ahí acumulan triques.

Por un orificio de la construcción, entran y salen sin control.

"Debería venir la policía a checar, no sea que ahí tengan cosas robadas”, comentó un automovilista que trabaja por la zona.

Los empleados de negocios contiguos advirtieron que ese sitio es inseguro pues han visto ingresar a personas aparentemente drogadas.