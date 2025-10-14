Arroja a su pareja por la ventana de segundo piso en Pesquería

Un hombre fue detenido por intento de feminicidio cuando presuntamente arrojó a su pareja por la ventana tras mantener una discusión

Elementos de la Policía Municipal de Pesquería detuvieron a un hombre que arrojó a su pareja por la ventana del segundo piso del domicilio.

Los hechos se registraron en una vivienda de la calle Orsano en la colonia Valle de Santa María, sector Bolonia.

Los elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia en la zona cuando detectaron a la mujer lesionada en la calle, misma que solicitó el apoyo.

Según el relato de la víctima, la pareja comenzó una discusión que escaló de manera violenta cuando su pareja la tomó del cuello y la arrojó por la ventana del segundo piso de la vivienda.

La mujer, de 34 años de edad, fue trasladada de emergencia al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

El presunto agresor identificado como David "N", de 31 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien resolverá su situación jurídica.