Arribarán a Nuevo León 600 nuevos camiones; 100 cada mes

Samuel García indicó que se alcanzará el 100% de la reestructuración de rutas el próximo año; unidades continuarán llegando mensualmente hasta junio de 2027

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Con la promesa de incorporar 100 camiones mensuales al sistema de transporte público, el gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer que Nuevo León llegará al final de su administración con 5 mil nuevas unidades, una reestructuración total de las rutas y tres nuevas líneas del Metro.

Durante su mensaje en NL Informa, este jueves, el mandatario hizo un recuento de los compromisos que planteó al inicio de su gobierno, cuando la zona metropolitana enfrentaba un rezago en movilidad, con rutas concentradas en el centro de Monterrey y 1,500 camiones en malas condiciones que atribuyó a la administración anterior.

García recordó que su plan contemplaba tres objetivos: reestructurar el transporte público, incorporar 4 mil nuevos camiones y construir tres líneas del Metro. Comentó que, pese a las críticas iniciales sobre la viabilidad de estos proyectos, actualmente la reestructuración registra un avance del 84% y confió en concluirla durante el próximo año.

“Estamos ciertos que el año que entra vamos a llegar al 100 %”, comentó el gobernador al presentar los avances del nuevo esquema de movilidad, que contempla rutas reorganizadas por cuencas, unidades del mismo color, pago digital, conexión al C5, cámaras de seguridad, botón de pánico, internet y aire acondicionado. También destacó la incorporación de 416 Transmetros y más de 2 mil 800 camiones nuevos.

Como parte de la recta final de su administración, el mandatario anunció que llegarán 100 unidades mensuales durante los próximos seis meses, lo que daría un total de 600 unidades, con entregas previstas de octubre a diciembre de este año y de enero a junio de 2027. Con ello, el estado alcanzará la meta de 5 mil nuevos camiones para el sistema de transporte público.

“Lo que resta de la administración van a estar llegando 100 camiones mensuales, llegaron 100 en octubre, 100 en noviembre, fin de año y navidad 200 más y el año que entra 100 mensuales, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio”, expresó Samuel García al mostrar el calendario de entregas y señalar que el objetivo es dejar las unidades y la reestructuración encaminadas para la siguiente administración.

El gobernador también destacó el impacto que tendrán las nuevas líneas del Metro, que sumarán 35 kilómetros de infraestructura, 21 estaciones y 13 trenes, con los que, se buscará movilizar a 700 personas por minuto. Sistema que conectará municipios como San Pedro, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Pesquería, y obligará a replantear la operación de rutas y Transmetros para facilitar los traslados hacia estaciones y centros de trabajo o estudio.

Finalmente, García adelantó que su gobierno dejará proyectos para futuras ampliaciones, entre ellos la Línea 5 del Metro y posibles conexiones ferroviarias que podrían convertirse en las líneas 8 y 9, con recorridos hacia García, Escobedo y Salinas Victoria. Aseguró que el objetivo es dejar las bases para continuar ampliando la movilidad en Nuevo León, mientras las nuevas unidades y líneas del Metro buscan reducir los tiempos de traslado de los usuarios.