Arriba escultura de la Virgen al nuevo puente en Nuevo León

La nueva escultura está colocada como un elemento distintivo del puente, cuya apertura está prevista en Morones Prieto y Constitución

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La escultura de La Virgen que será colocada en el nuevo Puente La Virgen ya llegó a Monterrey, procedente de Linares, Nuevo León, y se prepara para convertirse en uno de los elementos más representativos de esta nueva conexión sobre el río Santa Catarina.

La pieza fue creada por el escultor neoleonés Nemesio Dueñas y fue elaborada completamente en Nuevo León. Mide siete metros de altura, pesa alrededor de 700 kilos y fue realizada con manos 100% neolonesas, de acuerdo con lo señalado por el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

“Estamos muy contentos porque va a ser un símbolo de Nuevo León”, expresó el gobernador en un video difundido en sus redes sociales, donde mostró la escultura y habló del significado que tiene para este punto de la ciudad.

La presencia de una Virgen en esta zona tiene un antecedente que se remonta a 1990, cuando se colocó una escultura con motivo de la visita del papa Juan Pablo II a Nuevo León. Con el paso de los años, aquella imagen quedó ligada a la historia del río Santa Catarina.

En 2010, el huracán Alex llegó a Monterrey y arrastró la antigua escultura de la Virgen con la corriente del río Santa Catarina, hasta hacerla desaparecer. Diez años después, durante el paso del huracán Hanna, la imagen volvió a ser localizada en el cauce del río, enterrada a unos 300 metros de su ubicación original. El hallazgo ocurrió precisamente en las inmediaciones de donde actualmente se construye el Puente La Virgen.

"De manera milagrosa y divina, en el 2020, con el huracán Hanna, volvió a aparecer la Virgen. Y apareció justo aquí abajo del puente de la Virgen”, recordó Samuel García.

Ahora, una nueva pieza de siete metros ocupará este espacio y formará parte de la imagen del puente, con una obra realizada por talento local y que busca convertirse en un nuevo referente para quienes circulen por la zona.

El Puente La Virgen tendrá una función principalmente peatonal y permitirá comunicar las avenidas Morones Prieto y Constitución, facilitando el traslado hacia distintos puntos estratégicos del sector.

Entre los destinos que se busca conectar se encuentran el Hospital del ISSSTE y el nuevo edificio de Fuerza Civil. Además, el gobernador señaló que la infraestructura permitirá a los usuarios acercarse caminando al sistema de transporte.

“Ya muy pronto va a estar abierto este puente, que va a conectar Morones y Constitución. Va a llevar a la gente al monorriel más largo del continente”, afirmó el mandatario.

Samuel García incluso planteó que la estación contemplada en esta zona podría ser identificada como “Estación La Virgen”, aunque señaló que actualmente el proyecto contempla el nombre de Estación ISSSTE.

Con la llegada de la escultura, el proyecto incorpora un elemento que busca vincular la nueva infraestructura con la historia de este punto del río Santa Catarina. La Virgen ya está en Monterrey y ya puede observarse desde las avenidas Morones Prieto y Constitución.