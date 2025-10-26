Arrestan a un joven con 90 dosis de droga al norte de Monterrey

Autoridades revisaron al ahora detenido cuando desplegaron recorridos de vigilancia por la colonia CROC, después de detectar que mostraba una actitud sospechosa

El Grupo de Coordinación Metropolitana realizó la captura de un hombre en posesión de 90 dosis de presunta droga al norte de Monterrey.

Elementos de distintas corporaciones efectuaron un operativo en la colonia CROC para detectar actos ilícitos. Fue en la calle Federico Guerrero, donde un joven, identificado como Jesús "N", de 25 años, fue abordado tras presentar una actitud sospechosa ante la presencia de las autoridades.

Al revisarlo, le encontraron 60 bolsas de plástico con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 30 dosis con presunto cristal.

En el operativo participó personal de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.