Arrestan a presunto ladrón en tienda departamental de Monterrey

Este hombre quedó a disposición del Ministerio Público luego de sustraer al menos cinco celulares y tres laptops de este inmueble

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un hombre durante la madrugada de este lunes, por presuntamente intentar robar artículos electrónicos y celulares de una tienda departamental del centro de Monterrey.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:10 horas, dentro de un negocio ubicado sobre la avenida Juárez, entre Tapia e Isaac Garza.

Autoridades detuvieron a Hector Iván "N", de 40 años, luego de ser detectado por el personal del C4 mientras efectuaba este hecho delictivo desde la azotea del inmueble.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al lugar para proporcionar a las autoridades una escalera, con el fin de bajar al presunto delincuente de dicho lugar.

Al revisarlo, encontraron cinco cajas con celulares de diversas marcas y tres laptops, así como un mazo con el que realizó un orificio en el ducto del aire acondicionado, por donde ingresó al lugar.

Este hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Investigado por otros robos

Este hombre también es investigado por su probable participación en al menos tres robos a otros negocios en la zona, como los registrados el pasado 6 y 8 de noviembre.

Así como el reportado el pasado 2 de diciembre en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Matamoros y Juárez.