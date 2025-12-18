Arrestan a presunto homicida y a una mujer en Santa Catarina

Los hechos se registraron en la colonia Lomas de la Fama donde elementos de Fuerza Civil implementaron un operativo para ubicar a los sospechosos.

Derivado de trabajos estratégicos de investigación e inteligencia, el Grupo de Coordinación Metropolitana logró la detención de un hombre y una mujer presuntamente relacionados con un grupo delictivo, en el municipio de Santa Catarina.

¿Dónde ocurrió la detención?



Los hechos se registraron en la colonia Lomas de la Fama, donde elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones, implementaron un operativo para ubicar a los sospechosos.



Fue en el cruce de las calles Loma Linda y Loma Larga donde los agentes localizaron a un hombre y una mujer cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las descritas en las labores de inteligencia.



Los detenidos se identificaron como Juan “N”, de 33 años de edad, y Ana “N”, de 31 años. Durante la revisión, las autoridades les aseguraron 97 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, diversas dosis de una sustancia sólida similar al cristal, 31 bolsas con cocaína en piedra, así como mil 500 pesos en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, el masculino contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, por lo que era activamente buscado por las autoridades.



Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.