Arrestan a pareja cuando discutían con drogas en Monterrey

La captura sucedió en la colonia Independencia, en las calles Castelar y Querétaro, cuando había dos personas que aparentemente sostenían una discusión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil, realizaron la detención de una pareja que presuntamente poseía varias dosis de narcóticos, en el municipio de Monterrey.

La captura sucedió en la colonia Independencia, en las calles Castelar y Querétaro, había dos personas que aparentemente sostenían una discusión, misma que fue interrumpida al enterarse de la presencia policial.

Este cambio repentino llamó la atención de los agentes que decidieron abordarlos identificándolos como Gilberto “N", de 28 años y María "N”, de 50 años.

En sus pertenencias encontraron: 41 bolsas con marihuana, 30 con cristal, y 900 pesos en efectivo.

Por lo anterior fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.